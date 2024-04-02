Над Курском сбили три беспилотника Старовойт: три беспилотника сбиты ПВО над Курской областью

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью три украинских беспилотника, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Сообщения о дронах ВСУ были опубликованы с промежутком в 30 минут.

В небе над Курском сбит еще один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве. <...> В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты еще два украинских БПЛА. Спасибо бойцам ПВО! — отметил глава области.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, 30 марта в 07:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого Минобороны передавало еще об одной попытке нападения в регионе. В 08:00 мск в небе над областью уничтожили второй БПЛА.

До этого Старовойт также сообщал об ударе ВСУ по поселку Теткино Глушковского района. По его информации, никто из жителей не пострадал, но были повреждены шесть домовладений. Собственникам имущества, которым был нанесен ущерб, окажут помощь в восстановлении и ремонте, констатировал глава области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупреждал и об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал. На месте обстрела отработали оперативные и экстренные службы.