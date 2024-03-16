Над Курской областью уничтожили еще два беспилотника Старовойт: еще два БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два беспилотника над Курской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он попросил граждан не приближаться к обломкам и не трогать их.

Силами ПВО в Курской области уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа. Спасибо нашим защитникам! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — написал он, через несколько минут добавив, что сбит еще один БПЛА.

Незадолго до этого, 16 марта, первый украинский БПЛА сбили в небе над Курской областью. Старовойт уточнил, что он был самолетного типа. До этого глава региона объявил режим угрозы опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, силы ПВО находятся в боевой готовности.

12 марта мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал об отражении атаки дрона над подмосковным Раменским, на место сразу выехали специалисты экстренных служб. Мэр подчеркнул, что аппарат летел в направлении российской столицы. Разрушений и пострадавших удалось избежать.

Кроме того, в Министерстве по региональной безопасности Тульской области проинформировали об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. Никто не пострадал.