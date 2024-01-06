Над Крымом уничтожили ракеты ВСУ: новости СВО на утро 6 января Минобороны: средства ПВО уничтожили четыре ракеты над Крымом

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Над Крымским полуостровом уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что попытка атаки была пресечена 6 января приблизительно в 00:30 мск.

Пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ были перехвачены средствами ПВО в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что инцидент произошел 5 января около 20:00 мск.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 5 января, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные с одного выстрела уничтожили пункт ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, где находился командный центр ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.

Работа гранатометчиков ВС РФ в зоне спецоперации

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из РПГ-7 уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорных пунктов, позиций, вооружения и боевой техники ВСУ.

100 объектов ВСУ поражены на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении артиллерия Центральной группировки Вооруженных сил России поразила более 100 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих.

Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества на Торском участке мотострелковый отряд группировки отразил две атаки штурмовых групп 13-й бригады Национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ. При поддержке артиллерийского огня противник был уничтожен.

Фото: МО РФ

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину, сообщил источник во всемирной организации. По его словам, мероприятие могут назначить на 22 января.

Эрдоган предложил Зеленскому поучаствовать в переговорах с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил киевскому лидеру Владимиру Зеленскому свое посредничество в мирных переговорах с Россией. Турецкий глава заявил, что на Украине «как можно скорее» должен быть установлен режим прекращения огня.

Канцелярия турецкого президента обнародовала содержание телефонного разговора между политиками. В числе прочего Эрдоган также указал на важность зернового коридора, работу которого необходимо восстановить. По его словам, он «продолжает направленные на это дипломатические контакты».

Изменения в мобилизации на Украине

Изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе и мужчин за границей, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. Он отметил, что к гражданам, покинувшим страну, возникает «больше вопросов, чем ответов».

Читайте также:

Гладков назвал число раненых после обстрелов Белгородской области

Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском

США не увидели готовности России к переговорам по Украине