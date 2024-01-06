Над Крымом уничтожили четыре ракеты МО: средства ПВО уничтожили четыре ракеты над Крымом

Фото: МО Украины

Над Крымским полуостровом уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что попытка атаки была пресечена 6 января приблизительно в 00.30 мск.

6 января около 00.30 мск. пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом, — подчеркнули в министерстве.

Ранее дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины над северо-западной частью акватории Черного моря. Минобороны России сообщило, что снаряд был ликвидирован около 12:30 мск в пятницу, 5 января.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ракета «Нептун» ВСУ, которую сбили над Черным морем, должна была атаковать корабли российского флота. По его словам, таких ракет у Украины немного и она их расходует экономно. Такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по наземным целям, поскольку обладают крупной боеголовкой, чем и пользуются ВСУ, уточнил эксперт.