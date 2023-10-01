Стало известно, какими ракетами ВСУ пытались ударить по Крыму Минобороны: российская ПВО сбила над Джанкоем две украинские ракеты «Гром-2»

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Крыму над Джанкоем российская система противовоздушной обороны сбила две украинские ракеты «Гром-2», сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что обломки упали на территории Джанкойского района.

Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2» по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в заявлении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что осколки от ракеты повредили складские помещения, пострадавших нет. По его словам, на месте работает глава администрации города Игорь Ивин. Крымский губернатор призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого 1 октября российская ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области. В Минобороны РФ уточнили, что летательный аппарат был самолетного типа.

В этот же день в Смоленской области были выведены из строя пять беспилотников ВСУ. По данным Telegram-канала Readovka, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. На БПЛА был установлен подвесной топливный бак.

Тогда же ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край турецкие беспилотники самолетного типа Bayraktar TB2.