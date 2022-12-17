Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС смонтируют защитный купол

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС стали сооружать специальный защитный купол, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов в Telegram. По его словам, конструкция должна будет защитить объект от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут беспилотники.

На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол, — написал он.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны. Причиной является нынешнее состояние российско-украинских отношений. Постпред допустил, что достичь договоренности по защитной зоне на ЗАЭС возможно, но соглашение не будет согласовано быстро.

Ранее Рафаэль Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских АЭС. Согласно заявлению, присутствие экспертной группы обусловлено активизацией усилий по недопущению ядерной аварии в условиях вооруженного конфликта.