Над Енакиево в ДНР сбит самолет

Фото: t.me/RomanHramenkov

Над Енакиево в Донецкой Народной Республики сбит самолет, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков. Он опубликовал фото черного дыма и призвал жителей не покидать дома.

Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем, — написал Храменков.

26 февраля появились сообщения об атаке, предположительно, совершенной дроном ВСУ на борт ВКС России. Белорусское оппозиционное движение BYPOL утверждало, что в результате самолет А-50 получил повреждения. Позже телеканал «Беларусь 1» показал в эфире кадры с исправным А-50 на аэродроме под Минском. Снимки с российским военным самолетом без каких-либо повреждений также опубликовало Минобороны Белоруссии.

Позже появилось видео предполагаемого подлета украинского дрона-камикадзе к самолету. Кадры были сняты на камеру самого беспилотника. Запись обрывается в тот момент, когда БПЛА находится в нескольких сотнях метров от воздушного судна, стоящего на площадке. Предположительно, на подлете к аэродрому беспилотник был сбит средствами ПВО.