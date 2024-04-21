Над двумя областями России уничтожены воздушные шары ВСУ МО: в Тульской и Московской областях сбиты два воздушных шара ВСУ

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/Global Look Press

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило об уничтожении над Тульской и Московской областями двух украинских малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Их атаку пресекли средства противовоздушной обороны.

20 апреля около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух МВШ по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей, — говорится в публикации пресс-службы военного ведомства.

За сутки до этого система противовоздушной обороны сбила второй за ночь беспилотный летательный аппарат над Тульской областью. Предварительно, разрушений и пострадавших не было.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, информировал губернатор региона Роман Старовойт. Удары пришлись на местное предприятие и энергетический объект. Пострадавших среди жителей нет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 апреля заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России. В ходе пресс-конференции он отметил необходимость стран Альянса поставлять Киеву вооружение, даже если это будет делаться в ущерб их собственным оборонным возможностям.