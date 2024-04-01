Над Черным морем перехвачено шесть беспилотников ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО перехватили шесть украинских БПЛА над Черным морем

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над акваторией Черного моря шесть БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака была зафиксирована около 19:30 мск.

Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, местная жительница получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.

До этого российское оборонное ведомство передавало об атаке ВСУ на Ярославскую область. Украинские военные ударили по объектам в регионе беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Средства противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предупреждал, что при обстреле Донецка со стороны Киева пострадал мирный житель. Был поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки, констатировал он.