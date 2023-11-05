Над Брянской областью сбили беспилотник Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Фото: МО Украины

Система ПВО перехватила беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Украина в ночь на 4 ноября предприняла новую попытку атаковать беспилотниками объекты на территории России. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбили вечером 3 ноября над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был перехвачен средствами ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные об атаках ВСУ на Белгородскую область 2 ноября. Глава региона сообщил, что приграничные с Украиной села были атакованы ВСУ из минометов, а также при помощи дронов с взрывчаткой и беспилотников самолетного типа.