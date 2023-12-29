Над Белгородом сработала система ПВО Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, один человек погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. <...> По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что оперативные службы в настоящее время уточняют информацию о последствиях на земле. Сам он также выехал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Вооруженные силы Украины трижды за день обстреляли Белгородскую область. Последний на тот момент обстрел произошел около 20 часов. По словам губернатора Гладкова, обстрелу подвергся город Шебекино. В результате различные повреждения получили четыре частных жилых домовладения. До этого украинская армия атаковала село Вязовое и поселок Уразово. В ходе обстрелов ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Град». В результате атаки были зафиксированы повреждения в жилых домовладениях. Никто среди мирных граждан не пострадал.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО в Брянской области уничтожили четвертый за сутки беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.