Над Белгородской областью уничтожили украинскую ракету «Точка-У» Минобороны РФ: ПВО сбила ракету «Точка-У» ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона уничтожила тактическую ракету «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, передала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена около 21:15 мск.

Около 21:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО была уничтожена одна тактическая ракета над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство предупреждало, что украинские военные совершили попытку атаки на объекты РФ, находящиеся на территории Республики Крым, в ночь на 18 мая. Противник задействовал один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны угроза была нейтрализована.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. По его словам, силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. Глава области призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями.