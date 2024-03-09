Украинский беспилотник уничтожили над российским регионом Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что это был аппарат самолетного типа.

Около 18:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку на два российских региона. По данным ведомства, два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Ленинградскую области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО пресекла атаку дронов в районе поселка Батрацкая Дача и над селом Новая Деревня. По словам главы региона, разрушений и пострадавших нет.

До этого сообщалось об атаке украинских войск на Губкинскую нефтебазу ОАО «Белгороднефтепродукт» в белгородском селе Долгом. Гладков заявил, что на территории инфраструктурного объекта произошел взрыв, после чего началось возгорание. Огонь охватил территорию возле резервуара. Пострадавших среди мирных жителей нет. Ранее эту нефтебазу уже пытались атаковать беспилотником 15 февраля.