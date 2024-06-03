Над Белгородской областью отразили ракетный удар ВСУ Минобороны РФ: шесть снарядов «Ольха» ВСУ были сбиты над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, информирует пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаку пресекли около 21:10 мск.

Около 21:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал, что жители трех населенных пунктов в регионе остались без света после атаки ВСУ. Украинские силы сбросили несколько взрывных устройства с БПЛА самолетного типа. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи, обратил внимание глава области. Как пояснил Гладков, обесточены села Петровка, Толоконное и Соловьевка.

В ночь на понедельник, 3 июня, в результате удара ВСУ по населенным пунктам в Шебекинском городском округе Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Обстрел пришелся по Вознесеновке и Мурому. Одна женщина получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Остальные пострадавшие — ушибы и небольшие осколочные ранения.