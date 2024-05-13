Над Белгородской областью уничтожено несколько воздушных целей Гладков: ПВО перехватила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, объявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, цели были уничтожены на подлете к городу. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошное в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж, — добавил Гладков.

ВСУ также ударили по населенному пункту Устинка, где произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали, подчеркнул глава региона. Спецслужбы продолжают работать на местах инцидентов, констатировал губернатор.

Ранее Гладков предупреждал, что сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Ввиду этого глава области обратился к гражданам с призывом укрыться в безопасных помещениях без окон. При этом корреспондент ТАСС сообщал, что в Белгороде прозвучало несколько взрывов.

До этого СМИ писали, что в многоквартирном доме в Белгороде, который частично обрушился после удара Вооруженных сил Украины, появилась угроза возгорания. Под завалами было обнаружено очаговое тление, уточнили журналисты.