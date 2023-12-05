Над Белгородской областью сработала ПВО Гладков: в Белгородской области сработала ПВО, сбито три беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, были сбиты три беспилотника. Минобороны эту информацию не комментировало.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона уточнил, что после падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном. Специалисты обследуют территорию.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 30 ноября российские военнослужащие пресекли попытку атаки объектов в Белгородской области украинским беспилотником. Аппарат был сбит силами ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне Гладков заявил об атаке украинского БПЛА на хутор Климовое. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали двое бойцов территориальной обороны. Они были госпитализированы с осколочными ранениями.

По словам губернатора, в тот же день были атакованы еще два населенных пункта Белгородской области — Мокрая Орловка и Задорожный. Целями дронов были инфраструктурные объекты. В результате налетов местные жители не пострадали.

25 ноября Гладков заявил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины не выпустили ни одного снаряда по Белгородской области. Он подчеркнул, что ВСУ не обстреливали регион впервые за полгода.