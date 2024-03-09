Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, атака пресечена около 22:00 мск.

Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее украинский беспилотник уничтожили в небе над Курском. Губернатор региона Роман Старовойт добавил, что дрон противника удалось обезвредить силами противовоздушной обороны. Кроме того, в области была объявлена ракетная опасность, сработала ПВО.

Той же ночью, 9 марта, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Губернатор региона Василий Голубев написал, что один человек пострадал. Мужчину госпитализировали, теперь его жизни ничто не угрожает. Минобороны России информацию не комментировало.

До этого в военном ведомстве сообщили, что российские силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов в разных частях страны — в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях. За одну ночь в общей сложности было сбито 47 беспилотников ВСУ, констатировали в Минобороны