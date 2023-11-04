Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник Минобороны РФ: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По его информации, попытку террористической атаки пресекли около 11:00 по мск.

4 ноября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ ранее сообщили о попытке ВСУ осуществить теракты с помощью БПЛА в Курской области. Российские силы уничтожили над регионом два украинских дрона. Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил граждан сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам беспилотников. В общей сложности за минувшую ночь российские ПВО ликвидировали четыре дрона ВСУ в небе над Белгородской и Курской областями.

Ранее ВСУ попытались атаковать территорию Крыма сразу 16 беспилотниками. Как сообщал Telegram-канал Mash, украинская армия запустила БПЛА со стороны Херсонской области. Все дроны противника были ликвидированы средствами ПВО.