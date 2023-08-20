Над Белгородской областью сбиты три БПЛА ВСУ самолетного типа Минобороны: силы ПВО РФ сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении Минобороны России.

Впоследствии в ведомстве добавили, что около 14:40 мск был сбит еще один БПЛА самолетного типа, запущенный ВСУ в сторону объектов на территории РФ.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Гладков сообщил, что 19 августа ВСУ выпустили 156 снарядов по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому районам и Шебекинскому городскому округу. По словам губернатора, в результате обстрелов никто не пострадал.