Российские силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
20 августа около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении Минобороны России.
Впоследствии в ведомстве добавили, что около 14:40 мск был сбит еще один БПЛА самолетного типа, запущенный ВСУ в сторону объектов на территории РФ.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее Гладков сообщил, что 19 августа ВСУ выпустили 156 снарядов по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому районам и Шебекинскому городскому округу. По словам губернатора, в результате обстрелов никто не пострадал.