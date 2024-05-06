Над регионом России обнаружены и сбиты два БПЛА Над Белгородской областью обнаружены и сбиты два БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. О повреждениях на земле информация не приводится.

С 20:10 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в публикации ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял об атаке Вооруженных силы Украины (ВСУ) на движущийся по дороге автомобиль в районе села Щетиновка с помощью FPV-дрона. По его данным, пострадал один человек.

ВСУ второй раз за день открыли огонь по селу Муром в Шебекинском городском округе 6 мая. По словам Гладкова, никто не пострадал. Однако в результате обстрела была повреждена линия электроснабжения, уточнил глава области.

Под отключение попали абоненты сел Муром, Архангельское и Нехотеевка. Также с проблемами частично столкнулись жители Новой Таволжанки. Губернатор Белгородской области заявил, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.