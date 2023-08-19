Над Белгородом перехватили неизвестную воздушную цель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Средства противовоздушной обороны сработали в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он уточнил, что на подлете к городу перехватили неизвестную воздушную цель. Пострадавших среди населения, а также повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

Ранее Гладков также сообщал, что украинские войска обстреляли населенный пункт Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По территории поселка выпустили 11 снарядов, включая четыре реактивных боеприпаса РСЗО «Град». В результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.

Кроме этого, украинские военные запустили семь снарядов по КПП «Шебекино», рассказал глава региона. Всего за сутки украинская армия совершила 139 ударов по территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, а также по Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам Белгородской области.