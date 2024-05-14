В регионе РФ сбито несколько воздушных целей, есть пострадавшая Гладков: в Белгородской области ПВО сбила воздушные цели, есть пострадавшая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, сбито несколько воздушных целей. Глава области сообщил, что в областную клиническую больницу доставили женщину с осколочным ранением позвоночника и повреждением спинного мозга.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга, — написал Гладков.

Он добавил, что в Белгородском районе в поселке Северный пробита кровля частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден автомобиль. В Белгороде повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трех жилых домах, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы № 15 и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей.

Ранее стало известно, что под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Как уточнил Гладков, пострадавших нет. В шести частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остались жители одной из улиц.