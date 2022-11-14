Нацпарк «Земля леопарда» показал прогулку самых больших российских куниц

Фото: t.me/amurleo_land

Национальный парк опубликовал сделанный в Приморье с фотоловушки снимок, который запечатлел гуляющих по первому снегу трех харз — самых больших куниц России. На кадре, опубликованном в Telegram-канале дирекции заповедников, две харзы исследуют ствол дерева, третья стоит на усыпанных снежком осенних листьях.

Когда с друзьями вышли смотреть на снег, — гласит шутливая подпись к фото.

Харза отличается невероятно пестрым и ярким окрасом, который сочетает бурый и золотистый цвета. Она является самой большой куницей именно в семействе куньих. Сообщается, что одним из главных пунктов в меню харз является кабарга — это небольшое копытное животное с длинными ногами и мордочкой кенгуру.

Ученые пришли к выводу, что численность харзы напрямую зависит от численности кабарги. А так как индийские куницы охотятся группами, то и троица на фото вполне могла бы поймать себе на обед взрослую кабаргу, резюмируется в сообщении национального парка.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» в Приморье поделился милыми кадрами зевающего хищника. Фотоловушка засняла его в тот момент, когда леопард проходит вдоль склона сопки и зевает прямо на ходу.