Нацпарк «Земля леопарда» показал «прихорашивания» леопардессы Корицы

Фото: t.me/amurleo_land

Леопардесса Корица

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье опубликовал фото леопардессы Корицы, которую назвала так куратор зверя — Международная лингвистическая школа. Организация стала хранителем самки Leo 164F.

На фото, представленных отделом науки дирекции заповедников, изящная пятнистая кошка гуляет грациозной походкой, вальяжно лежит под деревом и даже наводит красоту, вылизывая шерстку. Отмечается, что большая кошка, как и все ее сородичи, отличается чистоплотностью, в частности, серия снимков запечатлела умывания леопардессы.

Удобно расположившись на земле, Корица отдыхала и чистила свой мех. Фото были получены весной, поэтому шерсть Корицы всё ещё была достаточно густой и длинной — зимний мех сошёл не до конца, — уточняется в подписи к фото.

Большинство фото сделано фотоловушками, которые расположены высоко на склонах сопок, отмечается в подписи к «фотосессии», и это означает, что Корица — «отличный скалолаз».

Прошедший год Корица провела активно: она достаточно много передвигалась, поэтому мы получили разнообразные снимки хищницы в разные времена года. В целом Корица выглядит крепкой и здоровой. Это значит, что она добывает достаточно пропитания и ничем не болеет, — говорится в сообщении «Земли леопарда».

Ранее национальный парк «Земля леопарда» в Приморье показал леопарда Валеру, названного так хоккейным клубом «Адмирал» в честь Валерия Харламова. Он чаще всего попадает в объективы фотоловушек.