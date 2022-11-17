Нацпарк «Земля леопарда» показал «обидевшуюся» лисицу

Фото: t.me/amurleo_land

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал в своем Telegram-канале фото двух лисиц, где одна из рыжих красоток сидит в стороне от своей приятельницы с нахохлившимся видом. Фото сделано днем, яркий окрас животных контрастирует с почти голубым снежным покровом.

Когда она обиделась, — гласит подпись к фото.

На снимках одна из лисиц обнюхивает снег, а другая сидит поодаль с задумчивым видом. Однако, уверяют сотрудники национального парка, на самом деле это шутка.

Мы не знаем, какие на самом деле отношения между лисицами на этой фотографии. Пусть ссоры обходят стороной и нас, и представителей животного мира, — говорится в сообщении.

На территории «Земли леопарда» обитают четыре вида кошачьих — это дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Лисица по своим размерам ближе всего к лесному коту. Питается она мышами и маньчжурскими зайцами, охотится ей помогает острый слух.

Как отмечается в сообщении, рыжие красотки обычны для национального парка. Также на территории заповедников обитают енотовидные собаки, а недавно был зафиксирован волк-одиночка, который, вероятно, просто забрел на территорию национального парка.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» опубликовал сделанный в Приморье с фотоловушки снимок, который запечатлел гуляющих по первому снегу трех харз — самых больших куниц России. На кадре две харзы исследуют ствол дерева, третья стоит на усыпанных снежком осенних листьях.