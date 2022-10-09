Нацпарк «Земля леопарда» показал названного в честь Валерия Харламова зверя

Фото: t.me/amurleo_land/

Леопард Валера

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье показал леопарда Валеру, названного так хоккейным клубом «Адмирал» в честь Валерия Харламова. Он чаще всего попадает в объективы фотоловушек, сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников.

Валера умеет отдыхать, ценить спокойствие и позировать, за что сотрудники нацпарка называют его прекрасным и непревзойденным.

Этот зверь каждые полгода доказывает сотрудникам национального парка «Земля леопарда», что возраст — не помеха для активной жизни, — говорится в сообщении.

На фото леопард Валера, которому сейчас 11 лет, предстает во всей своей красе: зверь отдыхает в самых вальяжных позах. Дирекция парка отмечает, что самые редкие пятнистые кошки живут на территории заповедника в мире и спокойствии, благодаря чему их численность каждый год растет.

Ранее актер Олег Верещагин стал «крестным» молодого леопарда из национального парка «Земля леопардов». Бывший участник Comedy Woman присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты. Своего «питомца» артист назвал Гаврюшей.