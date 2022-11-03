Нацпарк «Земля леопарда» показал любопытного амурского тигра

Фото: t.me/amurleo_land

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал кадры с любопытным амурским тигром, сделанными при помощи фотоловушки. Хищник заметил устройство и крайне заинтересовался им.

Недолго думая, тигр подошел поближе к фотоловушке, чтобы разглядеть ее. В кадр попала его крайне заинтересованная и озадаченная физиономия и макушка, когда зверь вплотную приблизился к камере.

В этот раз, как это часто бывает, лесная камера осталась цела. Однако бывало и по-другому: однажды любопытный тигрёнок сорвал фотоловушку с дерева и какое-то время игрался ей. Но у взрослых тигров, видимо, не так много времени на игры, — говорится в подписи к фото.

В сообщении национального парка отмечается, что кошачьи как и все высокоразвитые животные отличаются любопытством. И дело даже не в самой камере, а в предмете, который им незнаком. Что касается амурских тигров, они не обходят вниманием необычные предметы на своем пути.

Это может быть и упавшая с дерева крупная шишка, и необычной формы камень. Тигру интересно, он подойдёт и понюхает, — говорится в сообщении.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» в Приморье опубликовал фото леопардессы Корицы, которую назвала так куратор зверя — Международная лингвистическая школа. На фото, представленных отделом науки дирекции заповедников, изящная пятнистая кошка гуляет грациозной походкой, вальяжно лежит под деревом и даже наводит красоту, вылизывая шерстку.