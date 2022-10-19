Нацпарк «Земля леопарда» показал красавца-зверя на фоне осеннего леса

Фото: t.me/amurleo_land

Леопард на фоне осеннего леса

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморье показал кадры, сделанные отделом науки, на которых запечатлена большая кошка на фоне осеннего леса. На фото, опубликованном в Telegram-канале национального парка, леопард изящно позирует на фоне бушующего золотыми и красными красками осеннего леса.

Без постановки, фальши и попытки казаться чем-то иным. Мир открывает свою красоту через природу, а мы — те, кто можем увидеть её и оценить. А также те — кто может и должен её беречь, — говорится в подписи к фото.

Популяция дальневосточного леопарда была спасена от уничтожения из-за ошибок человека в прошлом, благодаря слаженной работе людей, отмечается в сообщении.

Давайте же ценить и беречь красоту, которая нас окружает, — призывают сотрудники «Земли леопарда».

Ранее национальный парк «Земля леопарда» показал леопарда Валеру, названного так хоккейным клубом «Адмирал» в честь Валерия Харламова. Большой кот чаще всего попадает в объективы фотоловушек.