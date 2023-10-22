В Карелии появится нацпарк «Воттоваара» с горами и озером

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В Республике Карелия создадут особо охраняемую природную территорию федерального значения — национальный парк «Воттоваара», говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Общая площадь заповедника, включающего в себя горы и озеро, составит более 14 тысяч гектаров. Нацпарк будет учрежден в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящего в национальный проект «Экология».

Новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га, — говорится в сообщении.

Карелия уникальна тем, что в ней сочетаются притундровые и лесотундровые ландшафты, отметили в правительстве. Статус охраняемой территории позволит ученым тщательнее изучить пресноводное озеро Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе. Водоем со скалистыми берегами находится в десятках километрах от населенных пунктов.

На горе Воттоваара растут деревья с нетипичной закрученной формой ветвей и стволов. Исследователи обнаружили на горе каменные «статуи» — массивные валуны, установленные друг на друга. Ученые пока не пришли к единому мнению, созданы ли они человеком.

Ранее медведь попал в объектив фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» на Дальнем Востоке. Хищник почесался спиной о дерево на фоне живописного ландшафта.