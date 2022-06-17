Национальный парк «Земля леопарда» показал ныряющих за едой оленей

Фото: Global Look Press /dpa/ Lino Mirgeler

Национальный парк «Земля леопарда» в Приморском крае впервые в мире опубликовал уникальные кадры ныряющих в воду за едой пятнистых оленей. Такой опыт добывания пропитания у этих животных ранее не был описан мировой наукой, говорится в сообщении на сайте нацпарка.

Видео с оленями-ныряльщиками было получено в дикой природе с помощью фотоловушки у озера. На кадрах видно, как олени практически целиком погружаются в воду на довольно длительное время, а затем всплывают вместе с добычей. Оказалось, что со дна водоёма животные достают гидрофиты — водные растения, богатые полезными веществами и минералами.

Рекордсменом среди копытных «дайверов» стал олень, продержавшийся под водой сразу 18 секунд. В целом для самцов зарегистрировано 11 случаев погружения, для самок — 17, — сказано в сообщении.

Специалисты уточняют, что пятнистые красавцы находились под водой от 2 сек. до 18 сек. Самцы в среднем находились под водой 7,2 сек, самки — 9,5 сек.

Ранее в Приморье в объективы фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» попало семейство медведей, леопард и «довольный» тигр. На двух последних камеру навели косолапые.