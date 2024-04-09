Начиненные кокаином бананы с российской овощебазы показали на видео На овощебазе в Калининграде в коробках с бананами нашли 76 кг кокаина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кокаин обнаружили в коробках с бананами, доставленными в Калининградскую область из Колумбии. Видео изъятия наркотика с овощебазы опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как кинолог с собакой заходит в металлический контейнер. Сотрудники полиции выкладывают из коробок килограммовые брикеты с наркотиком, обернутые в черную полиэтиленовую пленку. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

В МВД выяснили, что партия бананов дошла морем до Германии, потом на машинах попала в Клайпеду, а уже оттуда через пункт пропуска на российско-литовской границе «Чернышевское — Кибартай» попала в Калининград.

Ранее курганские полицейские задержали 10-летнего мальчика, который со своим подельником раскладывал по городу закладки с наркотиками.

В сентябре стражи порядка задержали учителя физкультуры одной из московских школ, которого заподозрили в сбыте наркотиков. При задержании мужчина признался, что делал закладки с мефедроном в районе Орехово-Борисово, и даже показал несколько мест, где оставлял тайники.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.