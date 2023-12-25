Начата проверка уральской учительницы за стрим на американской платформе В Лесном начали проверку учительницы физики после стрима на платформе Superlive

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В закрытом городе Лесном в Свердловской области проводится проверка в отношении учительницы физики и информатики местной школы № 74 Натальи Пряничниковой, сообщает «КП-Екатеринбург». Как рассказала педагог изданию, поводом стал стрим, который она провела с использованием американской платформы Superlive. По словам 42-летней учительницы, она стала жертвой провокации.

Как рассказала педагог, о приложении ей рассказал один из блогеров. Она скачала программу и провела стрим для учеников.

Решила попробовать. Там такой же принцип донатов. Тебе присылают «подарки», которые стоят денег. А потом можно это все вывести на карту, хотела подзаработать, — объяснила преподаватель.

Однако запись стрима попала в соцсети. По словам учительницы, после того, как руководство школы узнало об этом, ей предложили уволиться по собственному желанию. При этом, по словам Пряничниковой, от работы ее пока не отстранили. Женщина не против расследования, так как считает, что ничего криминального не делала. Она подчеркивает, что в стримах не были указаны ни номер школы, ни название города, ни имена учеников.

В управления образования города Лесной изданию подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сроках давности по административным делам за посты в интернете. Актуальность инициативы объясняется необходимостью защитить интернет-пользователей от «необоснованных притеснений со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».