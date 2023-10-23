Начался новый суд над пенсионером, оскорбившим ребенка-патриота на Урале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал новое рассмотрение уголовного дела 57-летнего Александра Неустроева, который весной оскорбительно выразился в адрес 11-летнего ребенка в шапке с букой Z — одним из символов российской специальной военной операции, сообщает «КП-Екатеринбург». Пенсионер обвинялся в хулиганстве, суд постановил его выплатить штраф в 7 тысяч рублей, однако затем дело вернули на новое рассмотрение.

Как пишет издание, инцидент произошел 21 апреля. По словам Неустроева, он поссорился с родственниками, после чего выплеснул негатив на проходившем мимо ребенке. Через три дня Александр был задержан.

Я окликнул и сказал: «Малой, скажи, что у тебя на шапке?» Он был в телефоне и проигнорировал меня. Тогда я громче крикнул. Мальчик посмотрел на меня, как мне показалось, вызывающе — как на дебила. Я вспылил в силу своего заболевания, — рассказал тогда пенсионер.

Позже мужчина принес извинения мальчику и его семье, сообщает издание. В июне суд прекратил уголовное дело, назначив Неустроеву наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и через кассационную жалобу добилась отправки дела на новое рассмотрение.

В Генпрокуратуре РФ пояснили, что уголовное дело в отношении Александра Неустроева возобновлено, поскольку его деяние причиняет ущерб не только потерпевшему школьнику, но и социально-нравственному воспитанию подростков и интересам страны. Кроме того, при прекращении дела были допущены процессуальные нарушения.