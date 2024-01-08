«Лопаются батареи»: жители Солнечногорска о ситуации с отоплением Житель Солнечногорска заявил, что в микрорайоне Выстрел нет отопления с 1 января

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск

Житель Солнечногорска Кирилл рассказал NEWS.ru, что проблемы с теплоснабжением в городе наблюдаются с начала отопительного сезона. По его словам, в микрорайоне Выстрел нет отопления с 1 января, у части жителей нет горячей воды, случаются перебои с электричеством.

С начала отопительного сезона не топят совсем или же совсем слабо! Но с 1 января начался какой-то ад! Без отопления весь район Выстрел, горячая вода также отсутствует. Электричество тоже не выдерживает, часто сидим без света! Нам предложили от администрации обогреватели, но куда их подключать, если нет света? В квартирах от 6 до 13 градусов, лопаются батареи в подъездах, квартирах, — сообщил Кирилл.

По его словам, жители Солнечногорска просят ввести в городе режим ЧС. Мужчина уточнил, что без отопления и горячей воды остаются жители домов на улицах Вертлинке, Прожекторной, Баранова, Ленинградской, Банковской, частично ЦМИСА.

Анна, также проживающая в Солнечногорске, сообщила NEWS.ru, что отопления нет с 30-31 декабря. По словам женщины, батареи в квартире холодные, такая же ситуация и у соседей.

Отопления нет с конца декабря. Батареи холодные. Дети спят в одежде и под двумя одеялами. Дома ходим в одежде, пижаме, носки теплые. Но это не только в нашем доме. Во всех так, — сказала она.

Другая жительница Солнечногорска, Антонина, заявила NEWS.ru, что проблемы с отоплением продолжаются уже не первый год.

В 2023 году началось все с октября, с начала отопительного сезона. Батареи еле теплые, горячей воды не видим совсем. Коллапс начался с 1 января 2024 года. Отключили отопление полностью. 4 января начались значительные перебои с электроснабжением, — рассказала женщина.

Глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин выезжал в микрорайон Выстрел, где сообщали о перебоях с отоплением и горячей водой. По его словам, есть проблемы на местной котельной. Подачу тепла могут восстановить уже к утру 9 января, согласно заявлению чиновника, которое приводит пресс-служба администрации Солнечногорска.

Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19:00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле, — сообщил Самарин.

Ранее на проблемы с теплоснабжением также жаловались жители Подольска, где из-за нарушений при эксплуатации котельной в микрорайоне Климовск более 170 домов остались без тепла с начала года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил 8 января, что аварийная котельная будет передана в ведение муниципалитета, идут сварочные работы, привлекли 200 человек, второй котел «запустили с большим трудом».