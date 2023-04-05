Главу отдела таможни российского региона задержали за пытки «112»: начальника отдела Калининградской областной таможни задержали за пытки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальника отдела Калининградской областной таможни Садовского задержали по обвинению в превышении должностных полномочий с использованием пыток, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, решением суда Садовского заключили под стражу на два месяца.

Уточняется, что Садовский занимает должность руководителя оперативно-розыскного отдела калининградской таможни. Свидетелем по делу проходит заместитель начальника Евгений Валентинович, которого сейчас допрашивают следователи.

24 марта стало известно о задержании высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александра Алеева и Александра Беглова, подозреваемых по делу о взятке в особо крупном размере. Таможенников поместили на два месяца в СИЗО. Вместе с ними по делу проходят предприниматели Артем Бережной, обвиняемый в даче взятки, и Дмитрий Красногорский, которого обвиняют в посредничестве. Бережного заключили под стражу, Красногорский, который признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием, был отправлен под домашний арест. Алеева и Беглова подозревают в получении взятки в размере около 3,8 млн рублей от Бережного и Красногорского, все четверо были задержаны при передаче денег.