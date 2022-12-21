Начальника ЦОДД Новосибирска арестовали по делу о взятке в 1,2 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник центра по организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирска Вячеслав Трещев арестован по делу о получении взятки в размере 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Новосибирска. Под стражей он проведет два месяца. Виновным себя чиновник не признал, передает ТАСС.

Постановлением суда в отношении Трещева В. Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть по 18 февраля 2023 года, — говорится в сообщении.

Трещев был задержан 21 декабря сотрудниками ФСБ. По версии следствия, ему передали деньги представители двух фирм за содействие в заключении госконтракта на установку систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

О мере пресечения в виде заключения Трещева под стражу следствие ходатайствовало, опасаясь, что он может оказать давление на свидетелей и потерпевшего, поскольку поддерживает отношения с высокопоставленными чиновниками регионального правительства и располагает связями среди сотрудников правоохранительных органов, пишет «КП-Новосибирск».

Ходатайство об аресте Трещева поддержала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Представитель ведомства отметил, что чиновник в последнее время вел кочующий образ жизни, жил не по месту регистрации, построил дом в Санкт-Петербурге и, по данным ФСБ, намеревался туда переехать.

Ранее сообщалось, что бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии осудили на 15 лет колонии строгого режима за получение двух взяток в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере 40 млн рублей и лишил права занимать государственные должности в течение 10 лет.