Начальник российской колонии попался на взятке от родственников зэка ФСБ задержала начальника саратовской колонии за получение крупной взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника колонии в Саратовской области, который подозревается в получении крупной взятки, сообщается в Telegram-канале регионального СКР. По информации ведомства, злоумышленник вымогал деньги с родственников одного из осужденных. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснило следствие, с мая по сентябрь 2023 года подозреваемый частями получил взятку в общем размере 420 тысяч рублей. За эти деньги он обещал родным осужденного ослабить режим его содержания.

Следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Иркутской области арестовали мэра одного из муниципальных образований, который обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он незаконно получил 4,7 млн рублей. Чиновник брал деньги у местных бизнесменов, предоставляя им взамен преимущества на тендерах. Обвиняемый также заключал с предпринимателями договоры на поставки дизельного топлива.