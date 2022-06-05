Начальник отдела полиции Астрахани погиб в столкновении авто

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Начальник отдела полиции № 1 УМВД России по Астрахани Евгений Гущин погиб в ДТП в регионе. Авария произошла в Красноярском районе у посёлка Белый Ильмень на 24-м км трассы Астрахань — Марфино, сообщает РЕН ТВ. Информация о ДТП также опубликована в соцсетях.

По предварительным данным, пострадали ещё пять человек, они госпитализированы в больницу. По данным Telegram-канала SHOT, 83-летний водитель на ГАЗ-3110 не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, двигавшемуся по главной дороге. Водитель иномарки, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Vesta, в которой и находился начальник астраханского отдела полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Водитель Opel Astra и его пассажиры — три 18-летних девушки — с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.

Ранее сегодня пассажирский автобус перевернулся и упал в овраг в азербайджанском Шеки, примерно в 300 километрах от Баку, передает Sputnik Азербайджан. Пострадавшие доставлены в районную больницу, их точное количество пока неизвестно.