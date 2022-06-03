Главу столичного МЧС увезли в больницу с инфарктом после пожара в БЦ Во время пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» пострадал начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов

Во время пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» пострадал начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов, сообщил Telegram-канал «112». Как сообщил замминистра МЧС РФ Илья Денисов, у начальника столичного главка МЧС случился инфаркт миокарда.

Начальник столичного главка МЧС доставлен в больницу с места пожара в «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы, у него обширный инфаркт, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Telegram-канала, врачи диагностировали у Желтова термоингаляционное поражение. Генерал-майора госпитализировали в экстренную реанимацию, заявил «112».

Ранее стало известно, что из здания БЦ эвакуировали более 120 человек. Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание.

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы за медицинской помощью обратились два человека. По ее словам, которые приводятся в Telegram-канале столичной мэрии, один из пострадавших получил ожог руки и отказался от госпитализации, помощь ему была оказана на месте. Второй доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с отравлением продуктами горения, не угрожающим жизни.