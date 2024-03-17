Наблюдателя на выборах под Саратовом оштрафовали за дискредитацию армии Саратовский суд оштрафовал наблюдателя на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Суд в городе Балаково Саратовской области оштрафовал на 45 тысяч рублей наблюдателя на выборах президента России за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. Отмечается, что 50-летний мужчина позволил себе некие высказывания о специальной военной операции.

Предоставленные полицией административные материалы в отношении балаковца рассмотрены в суде, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, — сказали в пресс-службе главка.

27 февраля сопредседателя ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Головинский суд Москвы признал его виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил России. В столичный суд для поддержки обвиняемого приехали посол США в России Линн Трейси и несколько европейских дипломатов.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства. Документ предполагает возможность лишения государственных наград и званий за недостоверную информацию о российской армии, ее дискредитацию, а также за призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение территориальной целостности.