На жителя Тынды завели дело из-за комментариев в «Одноклассниках» ASTRA: на жителя Тынды завели дело из-за комментариев про Чемезова и Мантурова в «Одноклассниках»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На жителя Тынды завели уголовное дело «о призывах к терроризму» из-за комментариев про руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и главу Минпромторга Дениса Мантурова в социальной сети «Одноклассники», сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на материалы дела. По данным канала, мужчина призывал к «физическому уничтожению» чиновников.

Содержатся признаки публичного побуждения к призыву к физическому уничтожению с помощью огнестрельного оружия по отношению к представителям группы лиц «чиновники», в том числе в отношении конкретных лиц: Чемезова и Мантурова, — говорится в материалах дела.

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