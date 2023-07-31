На жителя нового региона России завели уголовное дело о шпионаже На жителя ДНР завели уголовное дело из-за шпионажа в пользу Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. По версии ведомства, подозреваемый передавал украинским спецслужбам сведения о российских военнослужащих.

ФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Фигурант по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, — цитирует агентство сообщение ФСБ.

В ведомстве добавили, что в отношении еще четверых жителей региона вынесены официальные предостережения о недопустимости противоправных действий. Они попали под давление спецслужб Украины в рамках программы «Тебя ждут дома», с помощью которой Киев вербует уязвимые категории граждан для получения военных сведений и совершения диверсий на территории России.

Ранее сообщалось, что двух украинских агентов приговорили к 15 годам лишения свободы каждого за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне спецоперации. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

В июне в Нальчике задержали 44-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ, он действовал по заданию украинских спецслужб, собирая и передавая Киеву сведения военного характера для их использования против безопасности РФ. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.