На жителя Дагестана завели дело из-за жарки мяса на Вечном огне

Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ) в отношении жителя Дербентского района, который жарил мясо на Вечном огне.
Инцидент произошёл 28 января у мемориала «Скорбящая мать» в Дербенте. В социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно, как мужчина жарит шашлык на Вечном огне и при этом даёт советы по его приготовлению тем, кто его снимает.
Личность мужчины установлена, он задержан сотрудниками полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего и сбора доказательств,
Ранее NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае подросток стал фигурантом уголовного дела за танец на мемориале возле Вечного огня. После инцидента он опубликовал видео, в котором отметил, что взрослые провели с ним разъяснительную работу, и попросил прощения за свой поступок.