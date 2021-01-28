На жителя Дагестана завели дело из-за жарки мяса на Вечном огне

https://static.news.ru/photo/8db15350-621e-11eb-9ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/publicpronews/vk.com

Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ) в отношении жителя Дербентского района, который жарил мясо на Вечном огне.

Инцидент произошёл 28 января у мемориала «Скорбящая мать» в Дербенте. В социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно, как мужчина жарит шашлык на Вечном огне и при этом даёт советы по его приготовлению тем, кто его снимает.

Личность мужчины установлена, он задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего и сбора доказательств, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ставропольском крае подросток стал фигурантом уголовного дела за танец на мемориале возле Вечного огня. После инцидента он опубликовал видео, в котором отметил, что взрослые провели с ним разъяснительную работу, и попросил прощения за свой поступок.