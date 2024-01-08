На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошел взрыв, сообщает издание LIFE.ru со ссылкой на очевидцев. По предварительной информации, сработало взрывное устройство.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Официального подтверждения этих данных пока нет.
Telegram-канал Baza пишет, что взрыв произошел в районе станции Сан-Донато, вблизи которой находится нефтебаза. По данным канала, недалеко от места происшествия обнаружено еще одно взрывное устройство.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области, подозреваемый задержан. Он является сторонником организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
До этого в Москве задержали двоих подростков, которые устраивали диверсии на железнодорожной станции, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета РФ. По версии следствия, в октябре несовершеннолетние подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона Домодедово — Белые Cтолбы и головной вагон электропоезда, расположенного на втором пути моторвагонного депо «Домодедово».
Установлено, что подозреваемые получали денежное вознаграждение за указанные действия, а также подробные инструкции через интернет. Подростков заключили под стражу.