На заводе Красноярского края была ликвидирована утечка хлорсилана

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Свыше 750 населённых пунктов в трёх регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного дождя, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории 26 муниципальных образований, к ним привлечены более 1,4 тысячи человек и свыше 370 единиц техники.

По состоянию на 06:00 мск вторника, на территории Псковской, Новгородской и Тверской областей без электроэнергии остаются 753 населённых пункта, в которых проживают 5,84 тысячи человек, — сказал собеседник агентства. Ранее...