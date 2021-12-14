На заводе Красноярского края была ликвидирована утечка хлорсилана
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:48, 14 декабря 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Специалисты ликвидировали утечку опасного химиката хлорсилана с Завода полупроводникового кремния в Железногорске Красноярского края, заявил депутат местного Законодательного Собрания Алексей Кулеш. Из-за инцидента было эвакуировано 70 человек, при это к эвакуации готовили население села Атаманово, передаёт «МК в Красноярске».
Были приняты меры по её (аварии — NEWS.ru) локализации и устранению. Передвижной лабораторией проведены замеры воздуха, превышение ПДК не зафиксировано. В целях безопасности выведены 70 сотрудников из рядом стоящего административного здания. Угрозы населению нет, — сообщили в МЧС.
По имеющимся данным, опасное вещество вытекло в буферную ёмкость, а значит — почва не пострадала.
Ранее три работника 103-го Бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ) в посёлке Атамановке Читинского района скончались после того, как выпили техническую жидкость с метанолом. По данным источника, это произошло в пятницу, жидкость из «новой партии» предназначалась для промывки деталей.