На Запорожской АЭС запустили резервную линию энергоснабжения Энергоснабжение по резервной ЛЭП Запорожской АЭС восстановлено после ремонта

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) по высоковольтной линии 330 кВ «Феросплавная-1» было восстановлено после ремонта, рассказала ТАСС директор по коммуникациям атомной электростанции Евгения Яшина. Теперь объект обеспечивается энергией по двум линиям.

На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная-1», — подчеркнула представитель ЗАЭС.

Ранее пресс-служба атомной электростанции сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомного объекта. По словам представителей ЗАЭС, если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные.

До этого эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС. После хлопка последовала стрельба близ атомного объекта или на нем, рассказали в МАГАТЭ. Согласно предоставленным специалистами данным, они вызвались осмотреть возможное место происшествия. Однако им в этом отказали, пояснив, что там нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».