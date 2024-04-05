На Запорожской АЭС рассказали, куда ВСУ целились боевыми дронами ВСУ ударили дронами по азотно-кислородной станции Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС подверглась атаке боевыми дронами ВСУ, нарушений в работе систем и повреждений критической инфраструктуры не зафиксировано, сообщает своем Telegram-канале пресс-служба станции. Под удар попали районы азотно-кислородной станции и грузового порта.

Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилеты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС, — отмечено в сообщении.

На АЭС назвали недопустимыми обстрелы самой станции и объектов ее инфраструктуры. Это может повлиять на безопасную эксплуатацию ЗАЭС и привести к печальным последствиям.

В средине марта Международное агентство по атомной энергии в официальном заявлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) не назвало виновную в ударе сторону. По мнению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью. Он призывал стороны к полному соблюдению пяти установленных Совбезом ООН в мае 2023 года принципов и максимальной сдержанности.