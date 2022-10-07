На Запорожской АЭС приступили к перезапуску двух энергоблоков

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На Запорожской АЭС, где ранее была приостановлена работа всех реакторов из-за обстрелов ВСУ, начались работы по запуску двух энергоблоков, сообщил глава администрации города Энергодара Александр Волга, передает Regnum. Последний работавший реактор был остановлен 11 сентября.

Действительно, работы уже идут по запуску двух энергоблоков, — сказал он.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе, на ней задействовано шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На сегодняшний день объект не вырабатывает электроэнергию.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что ВСУ собираются высадить десант в районе Запорожской АЭС. По его информации, в подконтрольной киевской власти части Запорожской области уже находится свыше 450 подготовленных представителей элитных войск, которых могут отправить для захвата ЗАЭС. Рогов добавил, что план по форсированию Днепра разрабатывается британскими спецслужбами.

Между тем глава Энергодара Александр Волга заявил, что прорыв украинских военных к городу и в направлении Запорожской АЭС невозможен. По его словам, российские военные контролируют ситуацию, а любое наступление со стороны ВСУ осложнено водной преградой в виде реки.