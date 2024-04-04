На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Ферросплавная-1»

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, «Ферросплавная-1» отключилась, сообщили в Telegram-канале пресс-службы станции. Отмечается, что радиационный фон остается в норме, причины инцидента уточняются.

Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения уточняются. <...> Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений, — говорится в сообщении.

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Ведется строгий контроль норм радиационной безопасности. Радиационный фон без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

В середине марта Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство вблизи баков с дизельным топливом на территории Запорожской АЭС. Попадание в топливохранилище «могло бы привести к печальным последствиям», сообщили представители ЗАЭС. Подобные атаки там назвали недопустимыми.