На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Запоржская АЭС

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», сообщили в официальном Telegram-канале инфраструктурного объекта. Питание осуществляется по резервной линии. Для обеспечения электроэнергией используются мощности линии «Феросплавная». Ситуация находится под контролем и угрозы для безопасности региона нет, сообщили представители ЗАЭС.

22.03.2024 в 06:10 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ «Феросплавная». Угроз нарушений пределов безопасности нет, — сообщили в официальном канале.

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Ведется строгий контроль норм радиационной безопасности. Радиационный фон без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

В середине марта Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство вблизи баков с дизельным топливом на территории Запорожской АЭС. Попадание в топливохранилище «могло бы привести к печальным последствиям», сообщили представители ЗАЭС. Подобные атаки там назвали недопустимыми.